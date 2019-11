OGCN : Patrick Vieira en discussions pour quitter Nice

Dans : OGCN.

En dépit de moyens de plus en plus conséquents mis à sa disposition, Patrick Vieira ne parvient pour le moment pas à faire décoller le projet niçois dans le championnat de France.

L’OGC Nice stagne à la 15e place de Ligue 1, et ses recrues ne font pas vraiment flamber l’Allianz Riviera. Le prochain mercato hivernal pourrait être musclée. L’entraineur français conserve encore du crédit auprès des propriétaires du club, mais il ne faudrait pas que ces mauvais résultats durent trop longtemps. Toutefois, l’ancien capitaine de l’équipe de France s’est d’ores et déjà vu proposer une porte de sortie, avec un retour assez inattendu dans la Major League Soccer.

Le Telegraph annonce ainsi que David Beckham rêve de se payer Patrick Vieira comme premier entraineur de sa franchise de l’Inter Miami, devant le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez et le technicien argentin Marcelo Gallardo. Le journal anglais va très loin, puisqu’il annonce des discussions en interne entre les dirigeants et Vieira au sujet de l’intérêt de la franchise de Floride. Cette dernière entend recruter son nouvel entraineur au mois de janvier, soit deux mois avant le début de la saison 2020 de MLS, la première de son histoire. Une aventure qui pourrait intéresser Vieira, même si l’entraineur azuréen semblait avoir fait le tour de la question aux USA lors de son passage à New York City FC.