OGCN : La tuile, Youcef Atal out plusieurs mois !

Dans : OGCN.

Vainqueur du FC Metz samedi (4-1), l’OGC Nice n’a cependant pas vécu une soirée parfaite. En effet, Youcef Atal est sorti sur blessure au milieu de la première période.

Evacué sur civière, l’Algérien est sérieusement touché puisque le club azuréen a annoncé dans un communiqué ce dimanche que Youcef Atal souffrait d’une lésion méniscale et qu’une opération était nécessaire. « Le diagnostic a révélé une lésion méniscale au genou droit. Le joueur de 23 ans, qui sera opéré prochainement, sera malheureusement éloigné des terrains pendant un assez long moment » indique l’OGC Nice. Youcef Atal, auteur d’une saison dernière exceptionnelle puis d’une CAN aboutie avec l’Algérie, ne rejouera plus en 2019.