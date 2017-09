OGCN : « Il faut tout relativiser », Favre refuse de s'enflammer

Dans : OGCN, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre le Vitesse Arnhem (3-0) : « On aurait pu mettre le 3-0 plus tôt, avec des occasions bien conçues... La coupure de courant ? Il faut toujours faire attention à la déconcentration. Six points en deux journées, c’est bien. Surtout avant de jouer deux fois la Lazio, qui est une très belle équipe, qui a battu la Juve en SuperCoupe d'Italie. Il faut toujours tout relativiser. À Waregem, si on perd 2-0 au bout de 20 minutes, il n’y a rien à dire. J’ai toujours dit que l’avenir de Nice, c’est quelques joueurs expérimentés et des jeunes. Ce soir, le banc avait 20 ans de moyenne d'âge ».