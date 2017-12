OGCN : Favre en danger, Rivère rencontre Galtier

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

Si Lucien Favre a redressé la barre de l'OGC Nice au cours des derniers matchs, le président Jean-Pierre Rivère s'est, un temps, rapproché de Christophe Galtier. Une rencontre sans lendemain ? Pas si sûr...

Après sa claque reçue contre l’Olympique Lyonnais à l’Allianz Riviera le 26 novembre dernier (0-5), le club azuréen était au bord du gouffre à la 18e place. Voyant son entraîneur incapable de renverser la vapeur suite à un mauvais début de saison, Jean-Pierre Rivère avait décidé de prendre les devants en faisant le tour des solutions s'offrant à lui pour le poste d'entraîneur. Et selon L'Equipe, le boss de l'OGCN en est même venu à rencontrer Christophe Galtier. Avec Julien Fournier, son directeur général, Rivère a discuté avec l'ancien coach de l'ASSE avant la rencontre remportée contre Toulouse (2-1), qui a lancé une bonne série de résultats. Ce qui a tué dans l'oeuf la piste Galtier, sachant que l'OGCN est désormais huitième du championnat à quatre points du Top 5 et qualifié en 16es de finale de l'Europa League.

Enfin, pour l'instant... Car si le technicien suisse devrait bel et bien finir la saison à Nice, la suite de son aventure s'écrit en pointillés. Fragilisé en interne, à cause de ses choix tactiques douteux, de sa non-confiance envers les jeunes du club et sa mauvaise entente avec Julien Fournier, l'ancien du Borussia M'gladbach aurait du souci à se faire pour la saison prochaine. Un bon signe pour Galtier, qui attend de retrouver un projet en adéquation avec ses ambitions ? Réponse dans les mois à venir...