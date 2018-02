OGCN : Dégoûté en L1, Balotelli a des courtisans au mercato

Dans : OGCN, Mercato, Serie A.

Potentiellement désireux de quitter l'OGC Nice au cours du prochain mercato estival, Mario Balotelli disposerait de deux premières pistes en Italie.

Malgré une prolongation de contrat de deux ans à l'inter-saison dernière, Mario Balotelli n'a jamais caché ses envies d'ailleurs du côté de Nice. À la relance, l'attaquant italien réalise une deuxième saison pleine en Ligue 1, puisqu'il totalise déjà 13 buts en 18 matchs de Ligue 1 cette année. Une belle statistique qu'il souhaite faire fructifier dans les semaines à venir pour retrouver l'effectif d'un très grand club européen la saison prochaine. Une volonté intérieure encore plus profonde depuis l'affaire des insultes racistes dont il aurait été la victime lors de la défaite à Dijon le 10 février dernier (2-3).

Cette plainte, qui sera jugée par la LFP en mars prochain vu que Super Mario avait reçu un carton jaune de la part de Nicolas Rainville pour avoir houspillé le public, le rend furieux. Selon The Sun, Balotelli aurait donc plus que jamais envie de quitter la France à la fin de la saison. L'AC Milan et l'Inter seraient même les deux premiers clubs ouverts à l'idée de rapatrier l'attaquant de 27 ans au pays. Mais Balotelli devra tout de même s'entendre avec Nice, où il est sous contrat jusqu'en 2019, s'il veut retourner à San Siro...