OGCN : Balotelli se fait rentrer dans le lard par un coéquipier

Dans : OGCN, Ligue 1.

Très vivement critiqué en Italie après sa prestation avec son équipe nationale au début du mois, Mario Balotelli se prend aussi des soufflantes à Nice désormais.

Toujours considéré comme hors de forme, l’attaquant italien enchaine les prestations décevantes, avec des gestes d’agacement, et des ratés techniques qui symbolisent sa mauvaise passe actuelle. Cadre du vestiaire et leader défensif de l’équipe, Dante est rentré dans le vif du sujet après la défaite de son équipe à Montpellier (1-0), demandant à Super Mario de se bouger pour retrouver son niveau.

« C’est à lui de prendre ses responsabilités devant. Il est moins bien physiquement, on le sait tous. C’est à lui de travailler pour s’améliorer. À un moment donné, c’est à lui de prendre les choses en charge. Il ne faut pas dire que l’équipe était moins bien et que c’est pour ça qu’il ne dégage pas ses vraies qualités. Il faut qu’on fasse notre autocritique et qu’on se remette en question », a livré le défenseur brésilien à Canal+. Même si tout le monde est dans le même bateau à Nice, l’été sulfureux de Mario Balotelli a clairement des conséquences sur le début de saison raté des Aiglons.