Nice : Lucien Favre sait comment détrôner le PSG

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison raté, l’OGC Nice a entamé une série prometteuse. Le Gym se porte mieux en championnat comme en Ligue Europa Conférence. Mais le propriétaire INEOS, qui espère titiller le Paris Saint-Germain, n’est pas certain de continuer avec l’entraîneur Lucien Favre.

Sans faire de bruit, l’OGC Nice montre un bien meilleur visage depuis quelques semaines. Les Aiglons restent sur six matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues. Résultat, le club azuréen a entamé une remontée intéressante en championnat. Et l’actuel neuvième de Ligue 1 s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Preuve que Lucien Favre commence à trouver des solutions après un début de saison difficile.

Favre déjà menacé ?

Pourtant, le journal L’Equipe affirme que l’entraîneur niçois n’est pas certain de conserver son poste après la Coupe du monde. « Je ne sais pas, a avoué le Suisse en conférence de presse. J'ai vécu beaucoup de situations en tant qu'entraîneur. Je ne peux pas vous répondre. Moi, je continue, je travaille et puis voilà. » Au passage, Lucien Favre a précisé qu’il n’avait pas évoqué le mercato hivernal avec ses dirigeants. Un silence révélateur ? Une chose est sûre, c’est que le technicien partage l’ambition du propriétaire INEOS qui souhaite titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

🔴 Le groupe Ineos ne veut pas de Liverpool. https://t.co/jzUavuKhWL — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2022

« Oui, j'ai dit que l'objectif, c'était d'avoir une équipe qui, dans deux ans, sera prête à jouer la Ligue des Champions et à concurrencer le PSG, a prévenu l’ancien coach du Borussia Dortmund. Donc il faut construire une équipe. Ce n'est pas si facile qu'on le croit. Mais si on donne le temps, ça se fait. J'y crois dur comme fer à ce projet. Il faudra le faire très bien, tous ensemble. » Si Lucien Favre demande du temps, c’est peut-être parce que l’entraîneur du Gym sent déjà l'impatience de ses supérieurs.