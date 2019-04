Nice : L’OL pense à Vieira, le Gym répond à sa place

Dans : OGCN, OL, Ligue 1.

En raison de l’élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Rennes (2-3), Bruno Genesio ne sera pas automatiquement prolongé.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, toujours en fin de contrat, devra patienter jusqu’à la fin de la saison pour connaître son sort. Autant dire que ça ne sent pas bon pour le technicien, dont la succession est déjà évoquée dans les colonnes de L’Equipe. On parle notamment de Patrick Vieira pour la saison prochaine, à supposer que le coach de l’OGC Nice soit intéressé. Inutile d’attendre la réponse de l’ancien international français, son président Gauthier Ganaye a clarifié la situation.

« Je ne fais jamais de promesse, mais je n’ai pas de doute qu’il sera là la saison prochaine. Il est à 100 % dans le projet et a envie de continuer avec nous, a assuré le patron du Gym au Figaro. Il dégage calme et sérénité, a la connaissance du haut niveau, la culture de la gagne. C’est déjà un très bon entraîneur, à la renommée mondiale, mais ce sera un très grand entraîneur. Je veux que les Niçois se reconnaissent dans l’équipe et qu’on l’amène en Coupe d’Europe régulièrement. » Reste à savoir ce que répondrait Vieira en cas d’offre concrète.