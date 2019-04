OL : Vieira, Blanc ou Galtier, finale à 3 pour remplacer Genesio !

Dans : OL, Ligue 1, LOSC, OGCN.

La nature a horreur du vide, et c'est désormais une évidence, l'Olympique Lyonnais aura probablement un nouvel entraîneur la saison prochaine, Jean-Michel Aulas ne masquant plus son désir de changer d'air et d'ère. Après le coup de théâtre de mardi soir, et l'annonce de la non-prolongation de Bruno Genesio, tout le monde se demande qui pourra éventuellement remplacer ce dernier sur le banc de l'OL, même si JMA se garde la possibilité de finalement conserver son actuel coach. Et au petit jeu des pronostics, trois noms sont déjà cités, il s'agit de trois entraîneurs français, dont deux sont actuellement en poste.

Ce jeudi, L'Equipe résume ce qui semble être la situation actuelle de l'OL dans ce dossier. « Les noms de Laurent Blanc (libre) et surtout Patrick Vieira (Nice) sont évoqués. Christophe Galtier (Lille) compte, lui, de nombreux partisans, jusqu’au comité de gestion. Mais le duel avec le LOSC pour une qualification directe en C1 et la récente prolongation du technicien nordiste jusqu’en 2021 rendent son arrivée illusoire », explique le quotidien sportif. De son côté, Jean-Michel Aulas a balayé l'hypothèse de la venue de José Mourinho, avouant que Laurent Blanc avait un bon profil, mais que les candidatures ne manquaient pas et devraient même se multiplier depuis le show de mardi soir.