Nice condamne le chant se moquant d'Emiliano Sala

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice a rapidement réagi après avoir appris que certains de ses supporters présents lors du match contre l'AS Saint-Etienne avaient entonné un chant se moquant d'Emiliano Sala, l'attaquant argentin de Nantes décédé en 2019.

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala », a indiqué le club azuréen dans un communiqué après cet incident qui a écoeuré tout le monde.