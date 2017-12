Nice : Christophe Galtier déchire L'Equipe et Rivère l'achève

Dans : OGCN, Ligue 1, ASSE.

Du côté de Nice, on n'a pas apprécié que L'Equipe affirme que le club azuréen avait contacté Christophe Galtier afin de lui proposer de remplacer éventuellement Lucien Favre à l'avenir. Et l'ancien coach de l'ASSE n'a pas goûté non plus l'article du quotidien sportif. L'agent de Christophe Galtier a donc écrit au patron de L'Equipe, et a dévoilé la teneur de son message. « Nous venons vous exprimer notre indignation sur le comportement et le manque de professionnalisme dont ont fait preuve deux de vos journalistes (...) les informations données à vos lecteurs sont fausses, mais au-delà, ce qui nous surprend, c’est que cette prétendue information n’a pas été vérifiée en amont auprès de Christophe Galtier et de son entourage. Nous ne reviendrons pas sur la raison surréaliste invoquée par un de vos journalistes que nous avons contacté afin de justifier son manque de sérieux », écrit David Venditelli, représentant de Christophe Galtier.

Jean-Pierre Rivère n'a guère été plus tendre. « C’est honteux. Avant d’écrire des élucubrations pareilles, il faut vérifier. A Toulouse, j’ai voyagé avec les joueurs, je suis resté dans le même hôtel, le même bus,… Nous sommes restés ensemble au stade et repartis ensemble. Donc d’écrire que j’ai rencontré en secret Christophe Galtier, c’est un pur scandale », a lancé le président de l’OGC Nice, clairement ulcéré.