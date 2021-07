L1 : Nice laisse l’ASSE en plan, Galtier assume

Dans : OGC Nice.

Alors que la préparation estivale se poursuit chez les clubs de Ligue 1, l’OGC Nice de Christophe Galtier éprouve quelques difficultés...

Cet été, Christophe Galtier a décidé de quitter le LOSC, où il a été sacré champion de France devant le PSG en mai dernier, pour rejoindre le club de Nice. En faisant ce choix, le meilleur coach de L1 a donc lâché une formation qualifiée pour la Ligue des Champions pour une autre qui ne jouera pas la moindre Coupe d’Europe la saison prochaine. Une décision que certains suiveurs du foot français ont encore un peu de mal à comprendre, même si Galtier fait désormais partie de l’ambitieux projet d’INEOS chez les Aiglons. En tout cas, les interrogations continuent de fuser, puisque l’OGCN a annulé son prochain match amical contre l’ASSE, prévu mercredi prochain, à cause d’un manque de forces vives. Cet acte, Galtier l’a pris contraint et forcé.

« On ne peut pas répondre à cette charge de travail »

« On a des absents, on a eu des joueurs blessés depuis quelques jours. C'est aussi pour cette raison que j'ai souhaité annuler la rencontre amicale face à Saint-Etienne. Notre effectif est trop restreint, trop réduit. C'est trop dangereux dans la préparation physique d'enchaîner encore un match dans trois, quatre jours. Je le regrette, je sais que ce n'est pas simple pour Saint-Etienne. J'ai pris la décision jeudi, parce que physiquement on ne peut pas répondre à cette charge de travail avec un effectif aussi restreint et aussi jeune », a lancé, en conférence de presse, le coach de Nice, qui souhaite avoir une semaine complète d’entraînements avant de retrouver les terrains. Malgré le succès contre le Dynamo Kiev samedi (2-1), le Gym connaît donc une préparation estivale compliquée, avec notamment des défaites face à Bastia (0-1) et Lausanne (0-3). À Galtier de trouver la clé !