L1 : La pépite Calvin Stengs signe à l'OGC Nice

Dans : OGC Nice.

Calvin Stengs, le jeune ailier international néerlandais qui évoluait à l'AZ Alkmaar, s'est engagé avec l'OGC Nice.

« L’OGC Nice est heureux d’annoncer l’arrivée de Calvin Stengs en provenance de l’AZ Alkmaar. Ailier capable d’évoluer dans les deux couloirs, dribbleur et décisif, l’international néerlandais possède, malgré son jeune âge (22 ans), une solide expérience du haut niveau. Expérience couplée à un gros potentiel. Né le 18 décembre 1998, il effectue sa formation à l’AZ Alkmaar, géant du foot hollandais, avant d’être lancé dans le grand bain lors de la saison 2016-17, puis de s’imposer comme titulaire durant l’exercice 2018-19. Depuis, Stengs ne cesse de franchir les paliers. Avec l’AZ Alkmaar, qui a terminé 3ème de la dernière Eredivisie, il totalise 113 matchs (toutes compétitions confondues), dont 78 de championnat, pour 24 buts et 24 passes décisives. Ses performances et sa constance lui ont permis d’être sélectionné avec l’équipe nationale des Pays-Bas, avec laquelle il compte 7 capes. Outre les A, il était également l’un des cadres des Espoirs hollandais, tombeurs des Bleuets et battus en demi-finale de l’Euro 2021 par l’Allemagne, futur vainqueur de l’épreuve. Après une saison complète (30 matchs de championnat, 7 buts, 5 assists), Calvin Stengs a choisi le Gym pour poursuivre sa progression et relever un premier challenge hors de sa terre natale. Le Club se réjouit de cette arrivée et lui souhaite la bienvenue ! », précise le Gym dans un communiqué.