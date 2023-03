Ghisolfi s’est fait griller, ça va gronder à Lens

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Ancien directeur sportif du Racing Club de Lens, Florent Ghisolfi a provoqué la colère de nombreux Lensois en rejoignant l’OGC Nice en octobre dernier. Et pour ne rien arranger, on apprend que le dirigeant a récupéré un dossier des Sang et Or pour recruter au Gym cet hiver.

« Ghisolfils de p… », pouvait-on lire dans une tribune de Bollaert 1er février dernier, lors du match de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens et l’OGC Nice (0-1). La banderole suffisait pour comprendre que le départ du directeur sportif n’était toujours pas digéré. Pour rappel, le dirigeant, grand artisan du développement lensois, avait quitté les Sang et Or en octobre dernier pour rejoindre le Gym. Autant dire que sa cote de popularité ne devrait pas remonter après les déclarations de Youssouf Ndayishimiye.

Ce mercredi en conférence de presse, le défenseur central arrivé cet hiver à Nice a révélé que Florent Ghisolfi s'activait déjà sur son recrutement l’été dernier, lorsqu’il travaillait encore pour le club artésien. « Il m’a suivi l’été dernier, a raconté l’ancien joueur de l’Istanbul Basaksehir. Je n’ai pas fini le championnat, j’étais blessé, je n’ai pas joué les deux derniers mois, c’était difficile. Mon club en Turquie ne voulait pas me lâcher et moi, comme j’étais blessé, je me disais qu’il fallait rester là. »

Ndayishimiye dénonce Ghisolfi

« Après, cette saison, je pensais que c’était fini. A la fin de la phase aller, on a continué de discuter, a ajouté le Burundais. C’est un bon mec, il a de bonnes idées, il m’a tout expliqué et m’a laissé le choix. J’en ai parlé avec ma famille et j’ai pris ma décision. J’avais beaucoup de clubs, beaucoup de choix mais j’ai choisi Nice parce que j’ai discuté avec Florent trois mois avant. Il m’a parlé des ambitions du club, des objectifs du club. Ça m'a plu, j’ai aimé ça et c’est pour ça que j’ai décidé de venir à Nice. » Reste à savoir si Lens était toujours sur le coup.