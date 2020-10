EL : Nice-Beer Sheva maintenu pour le moment

Dans : OGCN.

Triste actualité ce jeudi à Nice avec une attaque au couteau qui a eu lieu dans la basilique Notre-Dame de Nice, avec un bilan de trois morts et plusieurs blessés.

Le Président Emmanuel Macron s’est rendu sur place ce jeudi midi, dans une ville où plusieurs quartiers ont été bouclés. Dans ces conditions, la tenue du match de Coupe d’Europe entre Nice et Beer Sheva a été remis en cause à un moment. Mais selon 20 Minutes, la rencontre a été maintenue et sauf changement de programme, tout devrait se dérouler normalement dans une Allianz Riviera bien évidemment à huis clos pour des raisons sanitaires. « L’OGC Nice a été saisi d’effroi en apprenant l’attaque survenue ce matin dans le centre-ville de Nice. 🖤 Toutes nos pensées sont tournées vers les victimes et leurs familles », a fait savoir de son côté le club azuréen.