Pour Nantes, la Beaujoire est devenu un enfer

Par Eric Bethsy

Proche de la zone rouge en Ligue 1, le FC Nantes traverse une période très compliquée. Les Canaris ont perdu le goût de la victoire, et notamment à la Beaujoire où leurs statistiques sont particulièrement inquiétantes. De quoi fragiliser l’entraîneur Antoine Kombouaré avant la venue du Havre dimanche.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul pensionnaire de Ligue 1 en difficulté à domicile. Comme le club phocéen, le FC Nantes n’a pris que 5 points sur 15 possibles sur son terrain. La seule victoire des Canaris à la Beaujoire cette saison remonte au 25 août, lorsqu’ils avaient dominé le promu Auxerre (2-0). Depuis, les hommes d’Antoine Kombouaré ont enregistré trois nuls et deux défaites.

💬 Notre Coach avant la réception du Havre. — FC Nantes (@FCNantes) November 22, 2024

« On est sur une série compliquée, a reconnu l’entraîneur nantais devant les médias ce vendredi. On n’est pas contents de notre travail et de ce qu’on fait à la Beaujoire. Il y a beaucoup de matchs où on a laissé filer des points. On a souvent pris l’avantage sans être capables de tenir le score. Tu ne peux pas faire un bon championnat sans être souverain à domicile. » On peut même parler d’un traumatisme à domicile puisque le FC Nantes, depuis le nul face au Havre (0-0) le 26 novembre 23, n’a gagné qu’à deux reprises dans son stade !

Nantes vers un calendrier difficile

Antoine Kombouaré n’ignore sans doute pas la statistique. Ce qui peut en partie expliquer pourquoi le Kanak a organisé l’entraînement à la Beaujoire jeudi. Une victoire contre les Havrais dimanche paraît déjà indispensable pour l’actuel 14e de Ligue 1, privé de victoire depuis 8 matchs en championnat. Pour le moment, l’entraîneur du FCN ne semble pas menacé. Mais une contre-performance ce week-end pourrait le fragiliser sachant que le calendrier annonce ensuite le Paris Saint-Germain, Rennes, Brest, Lille et Monaco au programme des Nantais.