Officiel : C'est fait, Vahid Halilhodzic est de retour à Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Quelques minutes après avoir officialisé le départ de Miguel Cardoso, Nantes a annoncé la nomination de Vahid Halilhodzic au poste d’entraîneur.

« 32 ans après, Vahid Halilhodzic retrouve la Jonelière ! Le FC Nantes et le technicien franco-bosnien ont trouvé un accord pour la venue de Vahid Halilhodzic à la tête de l'équipe professionnelle jusqu'en juin 2020. Vahid Halilhodzic arrive à Nantes accompagné de Patrick Collot (adjoint) et de Cyril Moine (préparateur physique) avec lesquels il a déjà collaboré par le passé. Willy Grondin complète le staff au poste d'entraîneur des gardiens. Le nouveau staff nantais prendra ses fonctions dès ce mardi après-midi et officiera sur le banc de touche à Bordeaux dimanche » peut-on lire dans le communiqué du club nantais.