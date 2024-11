Nantes ‍: L'OM l'a traumatisé, ce joueur témoigne

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Titulaire contre l’OM la semaine dernière, Tino Kadewere a manqué une énorme occasion qui aurait pu permettre aux Canaris de prendre l’avantage. Mais l’ancien attaquant de l’OL s’est raté, et son équipe s’est inclinée.

Définitivement Nantais après un prêt en provenance de l’OL la saison dernière, Tino Kadewere réalise un début de saison en dents de scie chez les Canaris. Auteur d’un but et de deux passes décisives, l’international zimbabwéen a la confiance d’Antoine Kombouaré, mais le coach nantais attend plus d’efficacité de la part de son attaquant de 28 ans. L’exemple le plus criant est incontestablement son énorme raté contre l’Olympique de Marseille la semaine dernière. Seul face au but après une perte de balle de Geoffrey Kondogbia, l’ex-attaquant du Havre avait le choix de la frappe ou de la passe pour Mostafa Mohamed. L’option n°1 a été choisie, mais Tino Kadewere s’est raté dans les grandes largeurs avec une frappe nettement au-dessus des buts de Geronimo Rulli. Un raté qui a véritablement affecté le natif d’Harare comme il l’a reconnu dans une interview accordée à Eurosport.

« C'est vrai que je pense encore à cette occasion manquée. Franchement, ça m'a touché parce que je sais que je peux faire mieux. J'ai été triste pour les supporters mais aussi parce que c'était l'anniversaire de mon fils. Le matin du match, il m'a dit : 'papa, je sens que tu vas marquer aujourd'hui pour fêter mes 10 ans'. C'est pour ça que je fais cette célébration avec mes dix doigts sur mon premier but. Au final, ça aurait été bien pour nous de prendre un point contre Marseille. Cette occasion, je suis allé la chercher tout seul en faisant un pressing. Si j'avais conclu l'action, ça aurait pu être bien pour moi » a reconnu Tino Kadewere, qui aurait pu relancer sa saison en cas de but contre l’OM dimanche dernier. Après cet énorme raté qui l’a clairement affecté, la réaction du Zimbabwéen sera surveillée de près ce samedi soir contre Lens à 19 heures.