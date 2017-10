Nantes : Kita révèle le grand objectif de Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Convaincu par les grands débuts de Claudio Ranieri à la tête de son FC Nantes, le président Waldemar Kita a fixé un grand objectif pour cette saison.

Après un départ compliqué, le FCN de Ranieri a trouvé sa vitesse de croisière. Invaincus depuis sept rencontres, et vainqueurs à quatre reprises lors des cinq derniers matchs, les Canaris sont cinquièmes de Ligue 1 après neuf journées, et ce malgré un jeu très défensif. Un très bon bilan, qui a pris un autre relief dimanche après le nul contre Bordeaux (1-1), un club qui vise ouvertement le Top 5 final. Et alors que la suite du calendrier de Nantes est favorable, avec les réceptions de Guingamp et de Toulouse et un déplacement à Dijon avant d'enchaîner les gros matchs, le FCN pourrait grimper sur le podium au cours des prochaines semaines.

Ce qui est clairement le rêve de Waldemar Kita, qui a désormais une ambition bien claire pour cette saison. « Si on finissait cinquièmes ou sixièmes, ce serait parfait », a lancé, dans L'Equipe, le président nantais, qui demande donc de grandes choses à Ranieri. Mais difficile d'en demander moins à un si grand entraîneur au sein d'un club ambitieux qui a terminé septième la saison passée, et qui rêve de retrouver les joies européennes.