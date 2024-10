Nantes ‍: Boycott confirmé, un départ majeur acté

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Guyot

En raison de tensions apparentes avec son entraîneur Antoine Kombouaré, Mostafa Mohamed a décidé de quitter le FC Nantes dès le mercato hivernal, ce qui oblige les Canaris à recruter au mois de janvier.

Le divorce entre Mostafa Mohamed et le FC Nantes est déjà consommé. Selon les informations de la presse égyptienne, l’attaquant de 26 ans, dont la relation avec son entraîneur Antoine Kombouaré s’est dégradée ces derniers mois, a décidé de faire ses valises et de quitter le club durant le mercato d’hiver. Auteur d’un but en six rencontres depuis le début de la saison, Mohamed a été victime d’un boycott de son entraîneur, qui lui reprochait souvent son implication sur le terrain l’an passé malgré ses huit réalisations en Ligue 1 en 2023/2024 qui ont permis aux Canaris de se maintenir dans l’élite. Le recrutement de Matthis Abline en provenance de Rennes peut également être perçu comme un déclassement pour le joueur, ce qui le mène à la réflexion actuelle de découvrir un autre projet sportif dans les prochains mois.

Mohamed vers la sortie, Nantes doit recruter

🚨 OFFICIEL : Mostafa Mohamed a decidé de quitter le FC Nantes au mois de janvier, une aventure qui s'achève du au boycottement présent de la part de Kombouaré ! ✅🇪🇬



(@365Scores) pic.twitter.com/jS7gLbZl1J — 𝗙𝗼𝗼𝘁 𝗠𝗮𝘀𝗿𝘆 🇪🇬 (@Foot_Masry) October 9, 2024

Arrivé en 2022 sous la forme d’un prêt de Galatasaray puis transféré définitivement à Nantes contre 6 millions d’euros l’année suivante, l’Egyptien a inscrit 20 buts et 7 passes décisives en 86 rencontres, étant un élément incontournable de Pierre Aristouy et Jocelyn Gourvennec avant le retour de Kombouaré. Si le départ de Mohamed, sous contrat jusqu’en 2027, se confirme, le président Waldemar Kita va devoir se pencher sur le recrutement d’un avant-centre au mois de janvier pour entretenir la concurrence avec Abline, qui ne cesse de marquer des points en ce début de championnat. Performant sur le terrain depuis son arrivée il y a deux ans, Mohamed a cependant vu son aventure être marquée par des polémiques liées à la journée liée à la lutte contre l’homophobie organisée par la LFP et qui n’ont pas été très bien vues par une partie des supporters nantais. Un sentiment de gâchis donc, au final, pour un joueur qui a prouvé sa valeur en Loire-Atlantique à plusieurs reprises.