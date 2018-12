Mercato : Ce buteur de L1 que les Anglais s'arrachent

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League.

Un buteur en forme achetable en hiver, c’est une denrée rare et Nantes aura bien du mal à conserver Emiliano Sala.

Même si l’Argentin est le finisseur en chef des Canaris et leur permet ainsi de rétablir la situation après un début de championnat manqué, les dirigeants se préparent déjà à recevoir des offres copieuses. Et selon Football London, parmi les nombreux clubs britanniques sur les rangs comme West Ham, Southampton, Fulham et Crystal Palace, Cardiff est le mieux placé pour rafler la mise.

La formation galloise envisage de poser 15 ME sur la table pour le buteur nantais. Le club de Loire-Atlantique récupèrerait 7,5 ME, et en laisserait autant à Bordeaux, en vertu d’un accord lors du transfert du joueur depuis la Gironde. Nul doute que ce montant satisferait tout le monde, sauf bien évidemment Vahid Halilhodzic et les supporters nantais. En tout cas, le coup de cœur de Cardiff semble solide, puisque Neil Warnock, le boss des BlueBirds, s’est déplacé en personne pour voir le dernier match d’Emiliano Sala, c’était la victoire 3-2 face à Marseille avec un but de l’Argentin à la clé…