FCN : Waldemar Kita ne vendra pas Nantes

Depuis deux jours, les rumeurs bruissent sur l'avenir du FC Nantes, le contrôle fiscal demandé par Bercy à l'encontre de Waldemar Kita ayant évidemment été le facteur déclenchant. Alors qu'un candidat s'est déjà fait connaître pour éventuellement racheter les Canaris, le clan Kita a d'ores et déjà calmé le jeu. En effet, un proche de l'actuel président du FC Nantes a fait savoir à L'Equipe que non seulement Waldemar Kita n'avait pas l'intention de céder le club, mais qu'en plus il n'avait pas non plus renoncé à l'idée d'un nouveau stade, projet pourtant abandonné par les autorités locales.

Reste tout de même à savoir ce que donnera l'enquête fiscale en cours, car en cas de mise en cause plus grave de Waldemar Kita, ce dernier pourrait se retrouver dans une très fâcheuse position. Mais bien évidemment, tout reste à prouver dans ce dossier et pour l'instant, le patron nantais est seulement l'objet d'une instruction de la part du Parquet National Financier. La suite de cette enquête pourrait changer la donner.