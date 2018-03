FCN : Très agacé, Kita détruit cet arbitrage qui plombe Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Dimanche soir, l’arbitrage d’Anthony Gautier était au cœur de toutes les discussions après le très tendu OM-Nantes (1-1) au Stade Vélodrome.

Il faut dire que l’arbitre de ce match a fait fort puisqu’il a réussi à se mettre les deux camps à dos. Et pour cause, il a accumulé les erreurs en faveur de Nantes au cours du match (pénalty oublié pour l’OM, ballon contré sur le but de Nantes) avant d’oublier de siffler la faute de Luiz Gustavo sur Nicolas Pallois au moment de l’égalisation de Florian Thauvin. Et c’est précisément cette action que Waldemar Kita, le président nantais, n’a pas digérée…

« Après le match, j’étais calme… Je voulais des explications quand même ! Mais l’arbitre du match n’a pas voulu rentrer dans les détails. Combien de points on a ainsi perdus ? 13 ou 14. Cela fait un peu beaucoup » a pesté le président du FC Nantes, adepte de ce genre de sortie depuis plusieurs semaines. Face à Rennes ou contre le PSG, les hommes de Claudio Ranieri ont été victimes de certaines erreurs d’arbitrages. Mais les coups de gueule de l’homme d’affaires nantais ne semblent pas porter leurs fruits…