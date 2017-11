FCN : Rongier tente de ramener Ranieri à la raison

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Invaincu pendant huit matchs consécutifs, le FC Nantes a connu la défaite à deux reprises la semaine dernière.

Deux revers inattendus puisque les Canaris ont été éliminés de la Coupe de la Ligue à Tours (3-1). Avant de s’incliner à Dijon (1-0) en championnat, alors que l’entraîneur Claudio Ranieri avait tout fait pour secouer son équipe à la pause. En effet, l’Italien avait effectué deux changements à la mi-temps, se privant notamment de Valentin Rongier. Il faut dire que le milieu relayeur évoluait en meneur de jeu, un poste qu’il ne maîtrise pas.

« Ce n’est pas simple d’être coach, je me mets à sa place, a réagi le Nantais. L’équipe ne tournait pas, je suis sorti. C’est lui le boss, nous, on est seulement des joueurs. On est des joueurs intelligents, on essaye de voir ce qui ne va pas. Quand on faisait le pressing devant avec Nakoulma, derrière ça ne suivait pas. Ça a été vu, rectifié et ça ne devrait pas se reproduire. » Surtout si Rongier parvient à récupérer sa position préférée.

Ranieri s’est-il trompé ?

« C’est compliqué d’être formé à un poste, de n’avoir joué qu’à celui-ci et devoir s’habituer à un nouveau, s’est-il défendu. En plus je ne suis pas très physique, ce n’est pas facile de résister aux gros défenseurs qui viennent derrière. Il y a des joueurs qui reviennent, c’est bien ça va permettre de casser un peu la tête au coach. » Et de remettre Rongier dans les meilleures conditions ? C’est en tout cas son souhait à peine dissimulé.