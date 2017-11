FCN : Ranieri révèle l’autre secret de sa défense de fer

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 après la 11e journée, le FC Nantes doit son excellent début de saison à sa solidité défensive.

Avec seulement 8 buts encaissés, soit autant que le Paris Saint-Germain et Caen, les Canaris possèdent la deuxième meilleure défense du championnat derrière Montpellier (7). On reconnaît donc la philosophie de l’entraîneur Claudio Ranieri qui a su faire de Nantes l’une des équipes les plus solides en l’espace de quelques semaines. Mais le technicien italien n’est pas le seul acteur à féliciter. Arrivé cet été également, le gardien Ciprian Tatarusanu (31 ans) a sauvé les siens à plusieurs reprises cette saison.

« Si nous avons la meilleure défense de la Ligue 1 avec le PSG et Caen, c’est aussi grâce à lui, a reconnu Ranieri dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. C’est un gardien de standing international qui donne beaucoup de sécurité à la défense. C’est un pilier à Nantes. » Mais le portier roumain est aussi capable de se trouer, à l’image du but encaissé à Dijon (1-0) samedi. Pas de quoi effacer ses précédents exploits.