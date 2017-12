FCN : A cause de l’OL, Nantes devra se ruiner pour Bozok

Dans : FC Nantes, OL, Ligue 2, Mercato.

A la recherche d’un avant-centre, le FC Nantes fait partie des prétendants de la révélation de Ligue 2.

Il s’agit d’Umut Bozok (21 ans), l’attaquant du Nîmes Olympique qui a inscrit 14 buts en 17 matchs de championnat. Et qui aurait convaincu le club nantais de transmettre une offre concrète de 3 millions d’euros. Une information rapidement démentie par le pensionnaire de L2 dans les colonnes du Midi Libre. « L’offre de Nantes ? On n’a pas pu la refuser parce qu’on n’en a pas, a réagi le directeur sportif Laurent Boissier. Son agent m’a d’ailleurs appelé dans la journée en me demandant si j’avais reçu une offre. Lui non plus n’en a pas… »

Au passage, le dirigeant nîmois en a profité pour évoquer le prix de Bozok en prenant l’Olympique Lyonnais comme référence. « De toute façon, le joueur n’est pas à vendre, a-t-il ajouté. D’ailleurs, je m’étonne du montant de 3 M€ pour un joueur de 20 ans qui a mis 14 buts en 17 journées. Quand je vois que Lyon a acheté Mateta à Châteauroux (National) pour 5 M€… » Autant dire qu’il faudra miser beaucoup plus pour s’offrir le Franco-Turc, également convoité par Montpellier, Strasbourg et Guingamp, sans compter Galatasaray et des clubs anglais.