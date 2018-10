FCN : Pierre Ménès est cash, Chelsea a pigeonné Nantes au mercato !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Prêté par Chelsea au FC Nantes cet été alors qu’il était tout proche de signer à Caen, Matt Miazga est en grande difficulté depuis le début de la saison. Contre les Girondins de Bordeaux dimanche, l’Américain a carrément plombé l’équipe de Vahid Halilhodzic en étant fautif sur les deux derniers buts aquitains, provoquant notamment un penalty sur François Kamano en fin de première mi-temps. Sur son blog, Pierre Ménès a frontalement accusé Waldemar Kita de s’être fait totalement avoir par Chelsea dans ce deal. Le président des Canaris appréciera…

« Au lieu de s’en prendre systématiquement à ses entraîneurs, Kita ferait peut-être mieux de s’en prendre à ceux qui font le recrutement, à commencer par lui. Parce qu’il y a clairement des joueurs qui n’ont rien à faire là, et notamment l’Américain Miazga, qui est responsable sur le deuxième but, provoque le penalty sur le troisième et enchaîne les prestations désastreuses depuis qu’il est à Nantes. Il est prêté par Chelsea ? Et alors ! Le club londonien a cent joueurs sous contrat. Dans le lot, il doit bien y avoir quelques tocards et j’ai peur que les Canaris soient tombés sur l’un d’eux » a expliqué le chroniqueur de Canal Plus, pas tendre avec le défenseur américain de 23 ans, qui doit s’acclimater à un nouveau championnat. Au natif de Clifton de retourner l’opinion générale en s’imposant enfin comme le patron de la défense nantaise.