FCN : Nantes est quatrième de L1, Gourcuff prévient l'OL

Dans : FC Nantes.

Christian Gourcuff, entraîneur de Nantes, après la victoire à Saint-Étienne (2-0) : « La victoire est méritée, même si nous n'avons pas eu la maîtrise totale de la partie. Nous n'avons plus joué dans le dernier quart d'heure et c'est dommage car il y avait matière à faire de vraies différences. À certains moments, nous avons subi, mais nous avons eu des mouvements intéressants. C'est la seconde fois que je joue à huis clos à Saint-Étienne. Ce sont des matchs sans vie et cela semble casser le rythme du match car les joueurs sont sensibles à l'environnement. Même la victoire dans ce contexte a moins de saveur. Nous avons des blessés, mais nous avons des remplaçants qui jouent leur rôle à fond. C'était important de prendre trois points pour nous rassurer dans un Championnat très serré. Nous pouvons regarder vers le haut. Nous sentons que nous progressons dans la maîtrise, notamment sur certaines séquences que nous ne voyions pas en première moitié de saison. On ne va pas recruter à tout-va, mais si nous pouvons recruter, cela peut amener un peu d'émulation ou de qualité dans le secteur offensif et ce sera intéressant. Le prochain match contre l’OL ? La Coupe de France ne peut pas être un objectif. Mais tous les éléments sont réunis pour qu'on prépare le match face à Lyon sereinement. On aura beaucoup d'ambition pour samedi, avec un match très intéressant ».