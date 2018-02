FCN : Les supporters envoient un message à la LFP !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Le FC Nantes affronte actuellement le LOSC dans le cadre de la 25e journée. Une rencontre qui se déroule dans une Beaujoire bien remplie, comme d’habitude.

A cette occasion, les supporters nantais ont tenu à lancer un message à la Ligue de Football Professionnel, très critiquée ces dernières semaines en raison des huis clos prononcés ou des amendes adressées aux clubs pour le comportement des supporters.

« On anime des tribunes, vous les fermez. On soutient des clubs, vous les rackettez. On fait des tifos, vous les interdisez. N’avez-vous pas tout simplement un problème avec le football ? » ont lancé les supporters du FC Nantes en marge de la rencontre face au LOSC. Une banderole qui devrait être validée par l’ensemble des supporters de Ligue 1, unanimes devant la répression totale qu’ils affrontent depuis plusieurs semaines…