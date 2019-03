FCN : Halilhodzic met son équipe devant ses responsabilités

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Vahid Halilhodzic, entraîneur du FC Nantes, suite à la défaite contre Lille (2-3) : « Il faut se poser des questions. Ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'on a peur de gagner ? On mène 2-0. Il faut se calmer, ne pas être euphorique. On donne deux buts. On a un pénalty... C'est vraiment un cauchemar total. On a pourtant bien joué. Mais tout est par-terre en sept minutes. Le 2e et le 3e but, c'est inexcusable ? On est naïfs. On contrôlait. On a déjà vécu un cauchemar face à Nîmes... Normalement, à 2-0, on doit gagner le match. On a tout gaspillé. Gratuitement. Je ne peux pas être triste parce que les joueurs ont tellement travaillé pour ce match... On fait un bon match face à une belle équipe de ce championnat. Mais ces sept minutes ont été fatidiques... ».