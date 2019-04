PSG : Halilhodzic détruit Tuchel, il a flingué Paris contre MU !

Dans : FC Nantes, PSG, Ligue 1.

En dépit d’une victoire 2-0 à Old Trafford, le Paris Saint-Germain a été incapable de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Un mois plus tard, on cherche encore des explications à l'énorme fiasco du match retour. Pour l’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic, il n’y a pas à chercher bien loin. Effectivement, l’ancien sélectionneur du Japon a littéralement incendié Thomas Tuchel, le responsable n°1 de cette débâcle, comme il l’a expliqué dans les colonnes du Parisien.

« Je vais vous dire : le PSG a le meilleur effectif d'Europe et presque la meilleure équipe. Manchester a eu de la réussite. J'étais certain que le PSG serait au minimum en finale. Pour moi, il allait même gagner la Ligue des champions. Il y a eu quelque chose d'incompréhensible. C'est le comportement de l'équipe avant le match. Comment a-t-on pu accepter que les joueurs viennent tout seuls au stade deux heures avant le match ? Pour leur faire plaisir ? La préparation de Paris avant Manchester, c'est une faute grave. C'est indigne d'un grand club. C’est amateur, incompréhensible (il répète le mot trois fois). À Paris, il peut y avoir des bouchons ou un accident. La leçon, c'est : "Tu as agi comme un petit, donc tu as le résultat d'un petit » a lâché un Vahid Halilhodzic qui n’avait pas sa langue dans sa poche au moment de commenter cette désillusion du PSG. A n’en pas douter, l’entraîneur parisien appréciera…