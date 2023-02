FCN : Deschamps le Turinois est interdit à la Beaujoire

Dans : FC Nantes.

Eric Bethsy

Invité pour le barrage retour de Ligue Europa entre le FC Nantes et la Juventus Turin jeudi, Didier Deschamps a reçu un avertissement. L’entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré a demandé au sélectionneur tricolore, ex-Bianconero, de soutenir le pensionnaire de la Beaujoire.

Comme d’autres anciennes gloires du FC Nantes, Didier Deschamps sera invité à la Beaujoire jeudi. Le sélectionneur de l’équipe de France assistera au barrage retour de Ligue Europa face à la Juventus Turin (1-1 à l’aller). Ce sera peut-être l’occasion pour lui d’observer Alban Lafont. La question a été posée au gardien en conférence de presse. Mais c’est Antoine Kombouaré qui a répondu avec un avertissement lancé à l’ancien milieu également passé par le club italien.

Antoine Kombouaré : « C'est un grand match demain, surtout pour la Juve, pas pour nous hein ! La Juve, s'ils perdent contre nous, ils sont ridicules alors que nous on va jouer le maintien et notre quart de finale de Coupe de France contre Lens. » #FCNJuve



« Après la vraie question c’est, Didier Deschamps vient-il en tant que sélectionneur de l’équipe de France, ancien joueur de la Juventus ou ancien Nantais ? Voilà la vraie question, a réagi le Kanak avec le sourire, et en s’assurant que sa réponse était bien traduite aux médias transalpins. Ancien Nantais, il faut dire que jeudi il faut qu’il soit pour nous. Voilà, c’est très important. Très important. » Et ce n’est pas le seul message transmis lors de ce point presse.

Le message de Kombouaré aux supporters

Antoine Kombouaré s’est aussi adressé aux supporters du FC Nantes, déjà sanctionné d’un huis clos pour son quart de Coupe de France contre Lens. « J'ai un message à faire passer à nos supporters, a-t-il confié. Qu'il y ait une ferveur terrible, avec une motivation de tous pour essayer de battre la Juventus, c'est une chose. Mais il faut faire attention, ne pas faire de bêtises. On ne sait jamais, si on passe le tour, qu'on ne soit pas pénalisés pour les huitièmes de finale. »

« Mettre le feu ? Oui, mais au sens figuré. Pas au sens propre. On était il y a une semaine à Turin. Il y avait une sacrée ambiance. Mais tu n'es pas obligé de faire un feu d'artifice. (...) Quand on est sous le coup d'une suspension (un huis clos de la tribune Loire), il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on se pénalise. Au cas où. Car on ne sait jamais. Même si on n'a que 2 chances sur 10 », a insisté Antoine Kombouaré, prêt à savourer un éventuel exploit avec le public de la Beaujoire.