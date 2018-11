FCN : Denis Balbir s'enflamme pour ce Nantes transformé par Halilhodzic

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Vainqueur de Guingamp dimanche, Nantes a enchaîné un quatrième succès de suite sous la houlette de son nouvau coach, Vahid Halilhodzic.

Certains joueurs comme Rongier ou Sala ont retrouvé leur efficacité et tout semble désormais tourner en faveur du club de Loire-Atlantique. Maintenant 10e de Ligue 1, que peut espérer l’équipe de « Coach Vahid » cette saison ? Sur son blog publié sur But Football Club, le journaliste Denis Balbir s’est montré très optimiste. Selon lui, la remontada du FC Nantes n’est peut-être pas terminée, même si l’équilibre d'ensemble reste bien évidemment très fragile.

« Sur le début de saison, j’aime prendre pour référence le match de Monaco (1ere journée) qui était pour moins symptomatique du problème nantais : une équipe qui était capable de produire un excellent football, avec du jeu mais qui perdait naïvement sur des contre-attaques. Là, on est totalement dans le style inverse avec une équipe à qui tout sourit. Le FC Nantes force la réussite et fait une progression très intéressante au classement. Les « Jaune et Vert » sont désormais 10e et en capacité de basculer dans la première moitié du classement. Maintenant que le redressement est amorcé, le FCN peut fait preuve d’ambition, se mettre un challenge de rester invincible le plus longtemps possible. Après, l’équilibre reste fragile et la remise en cause permanente. Ne nous emballons pas mais reconnaissons simplement l’apport personnel de Vahid Halilhodzic et son effet immédiat sur le groupe » a expliqué le journaliste de W9, totalement convaincu par les premières semaines de Vahid Halilhodzic à la Jonelière. La prochaine journée sera un véritable test pour les partenaires d’Emiliano Sala puisqu’il s’agira d’un derby breton très attendu à Rennes…