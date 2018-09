FCN : Contre l’OL, ce Canari veut jouer le match de sa vie

Dans : FC Nantes, OL, Ligue 1.

En déplacement au Groupama Stadium samedi soir, le FC Nantes jouera gros après son début de saison raté.

Depuis la défaite contre Nice (1-2) mardi, il se murmure que l’Olympique Lyonnais sera le dernier adversaire de Miguel Cardoso avant son licenciement. Mais pour le moment, l’avenir de l’entraîneur n’est pas du tout la priorité de Fabio. Le latéral gauche se prépare à disputer une rencontre spéciale contre le Gone Rafael, son frère jumeau. « Ce sera la première fois que je jouerai contre mon frère jumeau, a confié le Brésilien aux médias. C'était mon rêve de jouer avec lui, ça a été le cas, et ça sera sympa de jouer contre lui aussi. »

Reste à savoir si les anciens joueurs de Manchester United pourront se croiser sur le terrain, sachant que Fabio, touché à la cuisse droite en début de saison, attend toujours sa première apparition. « Je me sens bien, a rassuré le Canari. J'ai joué plusieurs matchs d'entraînement, je suis prêt. Je me suis préparé très dur, j'ai été bien entouré. Je n'ai aucune inquiétude pour la suite, je suis confiant et je me sens désormais prêt à 100%. » Autant dire que les deux frères attendent déjà la feuille de match avec impatience.