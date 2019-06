FCN : Bridge Ndilu signe à Nantes jusqu'en 2024

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, la FC Nantes a annoncé ce lundi matin la signature de Bridge Ndilu, international tricolore chez les jeunes, qui évoluait auparavant à Laval. « Le FC Nantes est heureux d'annoncer la signature de Bridge Ndilu (18 ans), en provenance du Stade Lavallois, jusqu'en 2024. La saison passée, le jeune international français (13 sélections, 3 buts), a inscrit 4 buts en 16 rencontres de National. Ses belles performances en club et en sélection lui ont notamment permis d'intégrer la pré-liste des Bleuets pour l’Euro U19 en Arménie (du 16 au 29 juillet). Bon dribbleur, rapide, percutant et doté d'un excellent sens du but, Bridge Ndilu mettra désormais toutes ses qualités offensives au profit des Jaune et Vert ! », se réjouit le FC Nantes.