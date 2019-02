Emiliano Sala : Ses obsèques auront lieu samedi en Argentine

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Alors qu'un nouvel hommage sera rendu à Emiliano Sala ce mercredi soir lors du match Caen-Nantes, les deux derniers clubs fréquentés par l'attaquant argentin en Ligue 1, les obsèques du footballeur, tragiquement disparu dans un accident d'avion le 21 janvier dernier entre Nantes et Cardiff, s'organisent en Argentine. Selon le maire de Progreso, le village où réside la famille du joueur et où il a grandi avant de rejoindre Bordeaux, c'est ce vendredi que la dépouille d'Emiliano Sala sera rapatriée en Argentine via un vol régulier de la British Airways qui se posera à 9h05 dans un aéroport proche de Buenos Aires où la famille du joueur sera présente.

L'attaquant sera ensuite enterré le lendemain après une veillée organisée dans le gymnase de son village à Progreso. « Nous allons pouvoir lui donner l'hommage qu'il mérite. Pour la veillée, le gymnase, c'est un endroit symbolique », a précisé, à l'Agence France Presse, Diego Solis, ancien entraîneur et ami d'Emiliano Sala. Une délégation du FC Nantes devrait assister à l'inhumation du joueur argentin, tout comme des représentants de Cardiff où il avait signé deux jours avant le drame.