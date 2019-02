Emiliano Sala : La LFP tente de justifier son écoeurante sanction

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Du côté de la commission de discipline on n'a visiblement aucun scrupule d'avoir collé une lourde amende (16.500 euros) au FC Nantes suite à l'utilisation de fumigènes lors de l'hommage à Emiliano Sala à l'occasion du match entre les Canaris et l'AS Saint-Etienne. Au lendemain de l'annonce de cette sanction qui a écoeuré pas mal de monde, la Ligue de Football Professionnel a justifié cette décision, remettant même de l'huile sur le feu en affirmant avoir été très gentil avec Nantes compte tenu du contexte.

« L'utilisation d'engins pyrotechniques dans les stades est interdite par la loi. Les engins pyrotechniques sont extrêmement dangereux (ils peuvent brûler jusqu'à 1.700 degrés) et provoquent chaque saison des blessures parfois très graves pour ceux qui les utilisent et les personnes à proximité (...) Après avoir entendu le FC Nantes, qui a déjà pris des mesures tangibles pour identifier les personnes qui ont allumé ces fumigènes, et apprécié le contexte particulier de la rencontre Nantes - Saint-Étienne, la commission de discipline de la LFP, qui agit en toute indépendance, a sanctionné le club d'une amende réduite par rapport au barème habituel », a indiqué, dans un communiqué transmis à l'Agence France Presse, la LFP. Malgré cela, on est toujours en droit de juger cette sanction stupide, honteuse et ridicule, même si heureusement pour ceux qui composent cette commission le ridicule ne tue pas.