Emiliano Sala : 18 mois de prison pour l'organisateur du vol

Par Guillaume Conte

Le tribunal de Cardiff a rendu son jugement dans le procès visant à élucider la mort d’Emiliano Sala. L’organisateur du vol, qui a envoyé un pilote non autorisé pour un vol commercial de nuit, était le principal accusé. Les preuves ont été accablantes à son encontre, et il a été condamné à 18 mois de prison ce vendredi. David Henderson était mandaté pour s’occuper de ce vol afin de ramener Emiliano Sala de Nantes à Cardiff en vue de la signature de son contrat, et il risquait jusqu’à 5 ans de prison pour imprudence et négligence.

L’explication du crash de l’avion qui transportait le pilote et l’attaquant argentin ont été données lors de ce procès, avec une manoeuvre effectuée à trop vive allure afin d’éviter le mauvais temps, et qui a provoqué l’écrasement de l’avion. La clémence de la sentence a beaucoup surpris en France comme au Pays de Galles, même si la classification d’homicide involontaire n’a pas été retenu, ce qui explique la décision.