EL : Un exploit contre la Juve, Nantes y croit !

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

En terminant à la deuxième place de son groupe d’Europa League, Nantes s’est qualifié pour les 16es de finale en février prochain.

Lors du tirage au sort en Suisse lundi midi, le FC Nantes a tiré le gros lot. Et pour cause, l’équipe d’Antoine Kombouaré affrontera la Juventus Turin avec un match retour à La Beaujoire. Un rêve pour les Canaris, qui ont gagné la Coupe de France la saison dernière et qui affronteront donc les coéquipiers d’Adrien Rabiot en Europa League après l’élimination précoce de la Juventus Turin dès la phase de groupes de la Ligue des Champions. Sur le papier, la modeste équipe du FC Nantes a peu de chances de faire tomber l’ogre turinois. Et pourtant, les joueurs y croient à l’image d’Alban Lafont. Au micro de France Bleu, le gardien de Nantes et de l’Equipe de France a expliqué qu’il croyait dur comme fer que les Canaris pouvaient faire l’exploit face à la Vieille Dame.

Lafont y croit pour Nantes contre la Juventus

« C'est exceptionnel pour nous. On n'attendait que ça, de tirer un gros ! Il n'y avait que des grosses équipes mais tirer la Juventus Turin, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est encore plus excitant. On a envie de jouer des matches comme ça. J'ai eu la chance d'affronter la Juve quand j'étais à la Fiorentina. Je connais Vlahovic et Chiesa avec qui j'ai évolué à la ‘Fio’. Ça va être des retrouvailles spéciales. C'est l'une des meilleures équipes du monde avec un palmarès incroyable. Je suis mesuré parce que ça reste une équipe de football. Il faut rester calme, bien préparer le match. Il ne faut pas y aller à l'abordage. On a envie de gagner cette confrontation. Il faut être prêt mentalement à souffrir ensemble et pourquoi pas faire un exploit, en tout cas on va y aller dans cette optique-là » a lancé Alban Lafont, déterminé à l’idée de réaliser une très grosse double confrontation face à la Juventus Turin. Selon lui aucun doute, l’exploit de Nantes est possible.