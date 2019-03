Décès de Sala : Des messages entre Sala et Cardiff dévoilés, ça change tout

Dans : FC Nantes, Premier League.

Dans l’enquête qui tente désormais de comprendre ce qu’il s’est réellement passé dans l’avion transportant Emiliano Sala de Nantes à Cardiff, deux parties se rejettent la faute sur le transport pris par l’attaquant argentin.

L’agent Willie McKay, intermédiaire de ce transfert par le biais de son fils, a en effet dépêché l’avion en question pour prendre l’Argentin à Nantes et le ramener à Cardiff. Pointé du doigt pour le choix hasardeux du pilote qui a envoyé un autre pilote faire cette course, l’agent britannique a accusé Cardiff d’avoir « abandonné » Sala et d’avoir donc provoqué cette situation. Une dénonciation démentie par les révélations de Ouest-France, qui ont dévoilé les échanges par textos entre le responsable des joueurs à Cardiff et l’attaquant tout juste transféré. Un trajet lui a été proposé dans un vol classique entre Paris et Cardiff.

Ce n’était peut-être pas ce qui convenait le mieux à Sala, mais le club gallois n’est en tout cas pas resté inactif, prenant des nouvelles de son joueur et s’assurant que tout était réglé avec Willie McKay après la décision du joueur de prendre l’avion affrété par son agent. « Amigo. C’est bon. Willie McKay m’a appelé. J’ai un vol pour rentrer à Nantes et revenir lundi soir à Cardiff », a ainsi fait savoir Emiliano Sala, ce qui explique pourquoi Cardiff se tourne vers l’agent de joueur et son organisation pour avoir des comptes. « Notre club était en train d’organiser un vol commercial pour M. Sala jusqu’à ce que cette offre soit refusée en raison d’arrangements distincts - la planification et les détails dont Cardiff n’était pas au courant. Le club propose toujours des vols commerciaux à ses joueurs », a expliqué Cardiff City, pour qui les accusations de Willie McKay ne tiennent pas debout.