Décès de Sala : Willie McKay charge Cardiff !

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League.

La tragédie d'Emiliano Sala ne cesse de faire des remous autour du FC Nantes et du club de Cardiff City.

Willie McKay ne veut pas porter le chapeau de coupable dans cette triste histoire. Alors que les deux clubs concernés par la mort d'Emiliano Sala, sachant que l'attaquant argentin venait d'être transféré de Nantes à Cardiff avant son accident d'avion survenu le 21 janvier dernier, s'écharpent par rapport au paiement des 17 millions d'euros, l'agent qui a organisé le vol du buteur de 28 ans a rejeté la faute sur les dirigeants gallois.

« Sala était plus ou moins abandonné dans un hôtel pour organiser son voyage lui-même. Personne à Cardiff ne semblait faire quoi que ce soit. Ils achètent un joueur pour 17 millions d'euros, puis le laissent seul dans un hôtel pour aller sur un ordinateur et chercher un vol. C'est honteux la façon dont ils se sont comportés jusqu'à présent... », a déclaré, sur la BBC, l'intermédiaire, qui indique avoir payé le voyage de Sala via David Henderson, qui avait alors proposé ce vol au pilote David Ibbotson. L'enquête va en tout cas se poursuivre pour définir les responsables de cet accident...