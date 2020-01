CdF : Arrivés à Bayonne, 150 supporters de Nantes rentrent à la maison !

Dans : FC Nantes.

150 supporters nantais ont fait le déplacement à Bayonne pour la Coupe de France. Mais ils n'auront pas vu le match.

Les 150 supporters nantais, membres de la Brigade Loire, se souviendront longtemps du déplacement qu’ils ont fait ce samedi à Bayonne dans le cadre du match de Coupe de France entre leur club et la formation basque. Malheureusement, ce sera une fois de plus pour une décision totalement surréaliste des autorités et pas pour la rencontre qu’ils n’ont finalement pas regardée. En effet, comme le raconte Ouest-France, arrivés vers 9h à Bayonne, les bus de supporters ont déposé tout le monde près d’un bar où la restauration avait été prévue, en accord avec le patron de l’établissement.

Mais c’est à ce moment que la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que les supporters nantais étaient interdits dans le centre de Bayonne et qu’ils n’avaient qu’un choix, se rendre au stade aussitôt et attendre le début du match dans leur parcage. Face à cette exigence des autorités, les 150 supporters de la Brigade Loire sont remontés dans les bus, mais pas pour aller au stade. En effet, écœurés de cette situation, les fans nantais sont repartis vers leur ville. On a déjà oublié le nom du ministre qui voulait améliorer les choses...