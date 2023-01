Andy Delort arrive à Nantes et débutera contre l'OM !

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Après une longue attente, Nice et Nantes ont trouvé un accord pour le transfert d'Andy Delort. Et l'attaquant pourrait faire ses débuts avec les Canaris à l'occasion d'un sacré match.

Huit ans après avoir quitté Tours pour Wigan, Andy Delort s’apprête à connaître un énième club. En effet, David Phelippeau, journaliste à Ouest-France très bien renseigné sur le FC Nantes, annonce ce samedi que Waldemar Kita a trouvé un accord avec ses homologues niçois afin de faire signer l’attaquant de 31 ans, qui est lié avec le Gym jusqu’en 2024. « La direction du FCN est prête à accueillir Andy Delort. Accord trouvé entre Nantes et Nice (prêt avec option d'achat obligatoire en fin de saison et 2 ans derrière). Accord trouvé entre joueur et FCN », précise le journaliste. Et ce dernier de préciser que l’objectif d’Antoine Kombouaré est désormais d’intégrer Andy Delort dans son groupe à l’occasion du prochain match du FC Nantes à la Beaujoire, ce sera mercredi prochain contre l’Olympique de Marseille dans un match forcément toujours très chaud.

Delort et l'OM, une longue histoire

Un immense MERCI pour vos messages.

Un an de plus.

Une victoire de plus.

Un but de plus.

3 point en plus. #IssaNissa pic.twitter.com/CsNyxJaBkU — Andy Delort (@AndyDelort9) October 10, 2022

Andy Delort a souvent été évoqué à l'OM, mais jamais cela ne s'est fait et forcément il sera motivé comme jamais s'il doit débuter sous ses nouvelles couleurs contre le club phocéen. Du côté du FC Nantes, certains supporters font remarquer que depuis que Mogi Bayat, l'interlocuteur favori des Kita, a été mis un peu de côté depuis quelques semaines, le recrutement semble enfin un peu plus cohérent et logique par rapport aux souhaits d'Antoine Kombouaré. C'est notamment le cas avec la signature d'Andy Delort, même si bien évidemment tout cela doit désormais se concrétiser sur les terrains de Ligue 1. Car si Delort suscite de gros espoirs partout où il a signé, il a également déçu pas mal de monde. Aux Canaris de tenter leur chance.