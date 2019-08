Officiel : Souquet signe à Montpellier et remplace Aguilar

Dans : MHSC, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, le club de Montpellier a officialisé ce mardi soir la signature d'Arnaud Souquet, le latéral droit de 27 ans qui évoluait au sein du club belge de La Gantoise. Il remplace poste pour poste Ruben Aguilar qui a signé il y a quelques heures à Monaco.

« Je suis très content qu’Arnaud nous rejoigne. Je suis également très content du timing puisqu’entre le départ de Ruben (Aguilar) et l’arrivée d’Arnaud Souquet, nous avons été réactifs et cela me fait plaisir. Le coach est content, nous perdons un très bon joueur mais nous le replaçons par un très bon joueur. J’espère qu’Arnaud va beaucoup nous apporter. Il avait été très bon à Nice il y a 2 saisons et nous sommes très heureux et très fiers qu’il ait choisi le MHSC pour poursuivre sa carrière », a confié Laurent Nicollin après la signature d'Arnaud Souquet.