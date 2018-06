Officiel : Damien Le Tallec signe à Montpellier

Dans : MHSC, Mercato, Ligue 1.

Ce mercredi, le club de Montpellier a annoncé la signature de Damien Le Tallec, qui jouait ces trois dernières saisons à l'Etoile Rouge de Belgrade. « Montpellier me suivait depuis un long moment et je suis très heureux que cela se concrétise aujourd’hui. Après avoir vécu de belles années à l’Est et notamment à l’Etoile Rouge de Belgrade, je souhaitais revenir en France et Montpellier était mon choix n°1.. Tout le monde connait le MHSC : c’est un très bon club de Ligue 1, dans une très belle ville. Mon objectif c’est d’abord de m’intégrer tranquillement, de faire une bonne préparation. J’ai pris beaucoup d’expérience à l’Est et, même quand je jouais en Serbie, je regardais la L1 tous les week-ends. Je sais qu’il y a beaucoup de jeunes joueurs ici à Montpellier et je vais tout donner pour apporter un maximum à l’équipe. J’ai vraiment choisi ma destination et je suis très heureux d’être ici. J’espère que nous allons faire une belle saison ensemble », a confié celui qui peut jouer défenseur central ou milieu défensif.