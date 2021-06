L1 : Montpellier pousse poliment Hilton à la retraite

Dans : MHSC.

Le MHSC a annoncé ce lundi que Vitorino Hilton ne serait plus dans l'effectif du nouvel entraîneur la saison prochaine, mais Laurent Nicollin lui propose une reconversion au club.

C’est une page du football à Montpellier et en Ligue 1 qui se tourne probablement puisque le club héraultais, qui vient de changer d’entraîneur, a indiqué qu’il ne comptait plus sur Vitorino Hilton et que ce dernier n'aurait donc pas de prolongation de contrat alors qu'il était le vétéran de notre championnat. « A l’aube d’une saison 2021/2022 marquée par un changement de cap dans la politique sportive du club avec l’arrivée d’un nouveau coach en la personne d’Olivier Dall’Oglio et son staff, le chapitre sportif de la carrière du Capitão Vitorino Hilton se referme avec le MHSC. Arrivé « pour une pige » il y a 10 ans à Grammont, Vito a participé à écrire avec le MHSC les plus belles lignes de l’histoire récente du club avec en point d’orgue ce titre de champion de France dès sa première saison sous nos couleurs. Prolongé chaque été, l’inépuisable Brésilien rêvait de jouer à 40 ans… il est allé avec le MHSC au-delà de son rêve devenant cette saison le joueur de champ le plus âgé (43 ans et 252 jours) à avoir évolué dans les 5 grands championnats au 21ème siècle. Une histoire d’amour extraordinaire entre un club qui lui a redonné l’amour du foot et un capitaine exemplaire, surtout une histoire dont le livre est loin d’être terminé puisque si le chapitre "joueur" se termine, un autre s’ouvre pour Vitorino Hilton à qui le Président a proposé de continuer l’histoire au sein du club dans une nouvelle mission pour laquelle les deux parties se sont données le temps de la réflexion. Bien évidemment, le Capitão sera honoré comme il se doit au Stade, dès que la situation sanitaire permettra de lui rendre l’hommage qu’il mérite », indique le MHSC dans un communiqué.