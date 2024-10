Der Zakarian viré dans la foulée de la claque contre l'OM

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après la fin du match Montpellier-OM, le président du MSHC a annoncé le départ immédiat de Michel Der Zakarian.

Action-réaction. Alors que la rencontre entre Montpellier et Marseille venait de se terminer depuis quelques minutes sur le score terrible de 5 à 0, Laurent Nicollin est venu annoncer sur DAZN qu'il venait de limoger Michel Der Zakarian, l'entraîneur du club héraultais. « Qu’est-ce qu’on fait pour que ça aille mieux. Vous savez ce que c’est, on ne peut pas virer 25 joueurs, alors malheureusement, j'ai pris l’initiative d’arrêter avec Michel (Der Zakarian) ce soir. On a échangé dans le vestiaire à la fin du match et je lui ai dit, on en a parlé et je suis allé le dire aux joueurs et que c’était à eux de prendre leurs responsabilités. Je n’en veux pas aux joueurs, mais désormais il faut tout donner, à commencer par le week-end prochain contre Toulouse, c’est notre championnat. Je n’ai pas anticipé cette décision, il va falloir trouver un entraîneur qui a un ADN proche du nôtre et sera prêt à relever le combat. Je n'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur », a confié le président de Montpellier au micro du diffuseur de la Ligue 1.