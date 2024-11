Le Préfet justifie le renvoi des supporters de Montpellier chez eux

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Alors qu'ils étaient arrivés à Saint-Etienne, plusieurs centaines de supporters de Montpellier ont été renvoyées vers l'Hérault sans pouvoir assister au match.

Il y avait de l'électricité dans l'air autour de Geoffroy-Guichard avant le choc entre les Verts et Montpellier, une rencontre qui s'est finalement soldée par la victoire de l'ASSE. Ce match, les supporters du MHSC n'ont pas été en mesure de le suivre, puisque les autorités ont renvoyé tout le monde à la maison. Une décision que la préfecture de la Loire a justifiée sans problème.

[Communiqué de presse] Interdiction d’accès au stade des supporters montpelliérains à la suite d’affrontements entre supporters de l’AS Saint-Étienne et du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) en amont de la rencontre qui doit opposer les deux clubs. pic.twitter.com/FOQx56Zeqc — Préfet de la Loire (@Prefecture42) November 23, 2024

« À 17h30, plusieurs dizaines de supporters montpelliérains sont descendues de leur bus, avant d'entrer dans le stade, armés de barres de fer et autres objets contondants, pour s'opposer violemment aux supporters ultras stéphanois situés à proximité. Ils ont de ce fait contrevenu aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2024. L’intervention rapide et résolue de la police nationale a permis de faire cesser les troubles. Le rétablissement de l’ordre public a exigé une utilisation conséquente de moyens lacrymogènes et d’un engin lanceur d’eau. Dix supporters montpelliérains ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Quatre policiers ont été blessés. Les supporters montpelliérains, après avoir rejoint sous bonne escorte le parking visiteurs du stade, ont été évacués pour un retour immédiat dans le département de l’Hérault. Le préfet de la Loire condamne fermement ces agissements, qui nuisent à l’image du football, du sport en général, et mobilisent des moyens substantiels de sécurité publique », indique la préfecture.