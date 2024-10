MHSC ‍: Der Zakarian envoie ses joueurs en L2

Dans : MHSC.

Par Alexis Rose

Sèchement battu par Reims ce dimanche (2-4), Montpellier est bien installé dans la zone rouge de la Ligue 1. Avec seulement quatre points pris en sept journées, dont une seule victoire pour cinq défaites, le MHSC réalise un début de saison très très compliqué. Si Michel Der Zakarian est pointé du doigt par les suiveurs du club héraultais, le coach s’est défendu devant les journalistes en attaquant aussi ses joueurs, qui n’affichent pas le bon état d’esprit pour essayer de gratter des points.

« Il faut vraiment se poser des questions »

⚡️ SDR 4-2 MHSC

En déplacement à Reims, nos Montpelliérains s’inclinent à Auguste Delaune



⚽️⚽️ Nordin (37’ et 90´) pic.twitter.com/N5kduXG9Cg — MHSC (@MontpellierHSC) October 6, 2024

« Si tu ne veux pas défendre, si tu prends deux buts par match, tu vas en Ligue 2 ! Il faut avoir envie de défendre et on n'a pas envie de défendre. On a pris deux buts dans nos 5,50 mètres, on n'est pas à la retombée des ballons, on est à deux mètres du marquage. Il faut vraiment se poser des questions. On ne peut pas gagner en prenant en moyenne trois buts par match. Là, on aurait pu perdre 5-2, 6-2 ou plus… On est diminué depuis le début de saison, on le sait. Mais quand on entre sur le terrain, il faut avoir envie de gagner des duels, nom de nom, Pu... ! », a balancé MDZ, qui a fini par claquer la porte de la salle de la conférence de presse… Preuve que la tension est à son comble à Montpellier, où la trêve internationale d'octobre sera agitée jusqu’à la réception de l’OM le 20 octobre prochain…