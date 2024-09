MHSC ‍: Der Zakarian vit un enfer, Mamadou Sakho savoure

Dans : MHSC.

Par Eric Bethsy

Contraint de quitter Montpellier en novembre 2023, après une altercation avec Michel Der Zakarian, Mamadou Sakho suit toujours l’actualité du club héraultais. Le défenseur central constate que l’entraîneur du MHSC se retrouve en difficulté. Ce qui n’est pas pour lui déplaire.

Mamadou Sakho a la rancune tenace. Dix mois après son départ de Montpellier, le défenseur central du Torpedo Kutaisi (Géorgie) n’a pas oublié l’homme à l’origine de sa sortie par la petite porte. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait été impliqué dans une altercation physique avec Michel Der Zakarian. L’entraîneur du MHSC se retrouve aujourd’hui en grande difficulté après un début de saison raté. D’où les commentaires de Mamadou Sakho sur les réseaux sociaux.

La petite vengeance de Sakho

« Le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier », a notamment écrit l’international français. « Un homme qui maîtrise la patience maîtrise tout le reste », peut-on également lire sur son compte Instagram. « Je ne souhaite de mal à personne… mais Dieu ne dort pas », a enfin commenté le défenseur central de 34 ans pour réagir à un article sur des tensions dans le vestiaire de Montpellier. Cette semaine, le journal L’Equipe rappelait que le groupe montpelliérain avait été marqué par l’altercation entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian.

Un mois plus tard, le joueur expérimenté avait organisé une soirée à laquelle tous ses coéquipiers s’étaient rendus. Ce que le club avait interprété comme un message de soutien envers le natif de Paris. Autant dire que la relation entre le groupe et le coach héraultais en a pris un coup. Ce contexte serait-il à l’origine du mauvais début de saison ? En tout cas, Mamadou Sakho n’est pas mécontent de voir son bourreau déjà annoncé sur la sellette, et possiblement remplacé par Claude Puel si les choses n’évoluent pas dans le bon sens.